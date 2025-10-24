Ferrari Challenge 33 edizioni e 7 generazioni di auto | La 296 è facile e divertente da guidare
Tra le vetture che si daranno battaglia in pista in occasione delle Finali Mondiali Ferrari, in programma all'Autodromo del Mugello dal 21 al 26 ottobre 2025, ci sono anche le 296 Challenge protagoniste del Ferrari Challenge. Dal 1993, anno della prima delle 33 edizioni fin qui disputate, lo storico monomarca del Cavallino è diventato un vero e proprio punto di riferimento nel mondo delle competizioni riservate alle vetture a ruote coperte. Sette le generazioni di auto che si sono susseguite, dalla 348 fino alle regine che attualmente si affrontano nelle due serie continentali ( Europa e North America ), nelle tre Regional ( Uk, Giappone e Australasia ) e, a partire dalla prossima stagione, anche nel Trofeo Pirelli Middle East (con quattro gare articolate fra il Bahrain, il Qatar, Jeddah e il circuito di Yas Marina). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il pilota di Ronta parteciperà alle le sfide decisive del "Ferrari challenge Europe". Poi saranno assegnati i titoli iridati del monomarca della casa di Maranello - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari Challenge, 33 edizioni e 7 generazioni di auto: "La 296 è facile e divertente da guidare" - Tra le vetture che si daranno battaglia in pista in occasione delle Finali Mondiali Ferrari, in programma all'Autodromo del Mugello dal 21 al 26 ottobre 2025, ci sono anche le 296 Challenge protagonis ... Segnala msn.com
Finali Mondiali, 33 edizioni nel mondo - Una storia all’insegna dalla passione per il motorsport e per le vetture della Casa di Maranello. Secondo ferrari.com
Ferrari Challenge, Mladosic: "Nel 2026 debutta il Trofeo Middle East. Campionato maturo, in gara piloti dai 18 ai 70 anni" - Con 33 anni di storia e 7 generazioni di vetture, il Ferrari Challenge è ciò che vediamo oggi grazie al costante lavoro anno dopo anno. Lo riporta msn.com