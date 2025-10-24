Ferrari 296 Speciale | veloce più che mai
E' l'ultima nata in casa Ferrari, una supercar di razza che prende le mosse dall'ottima e velocissima 296 GTB e GTS e la evolve in chiave pista. Il massimo delle performance sono il suo target migliorando anche la facilità di guida ed esaltando il fun to drive ai massimi li velli di sempre. Il suo V6 biturbo ibrido regala 880 Cv e accelera in 2.6 sec da 0-100kmh più leggera e precisa della standard è anche più stabile nelle prestazioni pur restando piacevole e guidabile su strada. Il prezzo è di 407 mila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
