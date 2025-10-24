Ferrari 296 Speciale | in pista con la belva da 880 Cv e 1.410 kg Veloce sempre!

Sul circuito di Fiorano con la più recente novità di Maranello, la Ferrari 296 Speciale. Più potente, leggera e raffinata rispetto alla vettura di derivazione, mutua dal motorsport numerose soluzioni tecniche ed aerodinamiche per abbattere i tempi sul giro. Il suo punto forte è la stabilità e la fruibilità delle sue prestazioni, gobili e gestibili sempre, molto comunicativa e feeling ai massimi livelli, un'auto che esalta il fun to drive più di ogni altra berlinetta sportiva realizzata finora. Non solo freddi numeri ma anche tante emozioni al volante, perché tanta attenzione è stata rivolta verso la fruibilità e la godibilità della vettura, allargando la finestra di condizioni alle quali risponde in maniera ottimale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari 296 Speciale: in pista con la belva da 880 Cv e 1.410 kg. Veloce sempre!

L'augurio speciale e pieno di affetto da parte di Pasquale Ferrari e di tutta Bellacoggg per il raggiungimento di questo prestigioso traguardo Pasquale Ferrari Marco Augusto Antonelli Marco Effe Marco Cornacchia - facebook.com Vai su Facebook

Ferrari 296 Speciale e Speciale Aperta: l’ultimo capolavoro da pista di Maranello [FOTO e VIDEO] - A Maranello è stata ufficialmente svelata al mondo la nuova Ferrari 296 Speciale, evoluzione della 296 GTB che già era stata rivista nella sua versione sportiva ... Scrive motorionline.com

Video Ferrari | The Red Line: nel cuore della passione, le Finali Mondiali 2024 - Una settimana di passione, adrenalina e spettacolo per celebrare la stagione, la storia e il futuro del Cavallino Rampante insieme a piloti, auto, appassionati e tifosi ... Riporta it.motorsport.com

Ferrari accende il Mugello: dal 21 al 26 ottobre tornano le Finali Mondiali - L’Autodromo toscano si appresta a vivere per la 18a volta l’atteso spettacolo in cui il filo rosso della passione Ferrari unisce l’adrenalina della pista ai tanti appuntamenti che celebrano la storia ... Riporta it.motorsport.com