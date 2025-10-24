Il gusto incontra la cultura e lo spettacolo: dal 31 ottobre al 2 novembre, Ferrara si prepara a trasformare il suo centro storico nel palcoscenico della quinta edizione del Ferrara Food Festival, un’immersione che va oltre la semplice degustazione, proponendo al pubblico sfide culinarie, lezioni di gusto e la celebrazione di veri e propri tesori enogastronomici. E’ organizzato da SGP Grandi Eventi e dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara e con patrocinio e collaborazione fattiva di Comune di Ferrara e Camera di Commercio di Ferrara. Un format originale, che unisce il meglio delle eccellenze enogastronomiche locali con una selezione raffinata di specialità da altre regioni italiane, tra show cooking con chef locali e nazionali, disfide gastronomiche, degustazioni guidate e masterclass, spettacoli itineranti, rivisitazioni storiche e performance musicali, mostre, convegni e laboratori didattici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Ferrara Food Festival’. Non solo degustazione. Showcooking e premi