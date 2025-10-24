Ferragni | Punto di forza? Non mi arrendo mai Sono felicemente innamorata gli haters…
"Sto rilanciando il mio marchio. Voglio farlo passo dopo passo", ammette Chiara Ferragni nell'intervista a Cosmopolitan. 🔗 Leggi su Golssip.it
Chiara Ferragni volta pagina, stoccata a Fedez e si sbilancia su Tronchetti Provera: “Sono innamorata” - L'imprenditrice social si è confessata pubblicamente dopo l'uscita del libro dell'ex marito. Scrive libero.it
“Non mi arrendo mai”: Chiara Ferragni e la nuova copertina su Cosmopolitan - Chiara Ferragni torna protagonista con la copertina su Cosmopolitan Spagna: dalla sua carriera nata sui social al futuro dopo gli scandali. Lo riporta donnaglamour.it
Chiara Ferragni, le dolci parole per Giovanni Tronchetti Provera: «Sono innamorata e spero che duri per sempre» - «Sono una fan dell'amore in generale», l'imprenditrice si confessa a una testata spagnola raccontando della sua relazione e dei prossimi progetti ... Da msn.com