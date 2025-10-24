Fernando colpito da un fulmine mentre fa la doccia | la morte atroce Com’è potuto succedere
Un episodio drammatico ha scosso profondamente una comunità locale, trasformando una sera di maltempo in una tragedia inaspettata. L’intensità della tempesta, con fulmini e pioggia battente, ha colto di sorpresa chi, per lavoro o necessità, si trovava ancora fuori casa. Tra i lampi e il fragore del temporale, una vita si è spenta all’improvviso, lasciando sgomenti familiari, amici e colleghi. La notizia della morte si è diffusa rapidamente, suscitando incredulità e dolore. Un uomo conosciuto e rispettato, da sempre legato al suo lavoro e alla terra, è stato vittima di una fatalità imprevedibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Il gran gol del nostro Fernando Coniglio contro il Cjarlins Muzane ? Bentornato in campo bomber #luparensefc #sanmartinodilupari #forzalupi #sport #calcio #insieme #wearelupi #family #acerbis #seried - facebook.com Vai su Facebook
Fernando colpito da un fulmine mentre fa la doccia: la morte atroce. Com’è potuto succedere - Un episodio drammatico ha scosso profondamente una comunità locale, trasformando una sera di maltempo in una tragedia inaspettata. Segnala thesocialpost.it
Tragedia a Sant’Anna Arresi, 67enne folgorato da un fulmine mentre è in doccia - La scarica, avvenuta all'esterno, si è propagaga all'interno per conduzione, risultando tragicamente letale per Fernando Pirosu ... Secondo cagliaripad.it
Muore folgorato da un fulmine mentre fa la doccia: tragedia a Sant’Anna Arresi - Tragedia durante il temporale che mercoledì sera ha investito il Sulcis: Fernando Pirosu, sessantasettenne di Teulada, ma residente a Sant’Anna Arresi, è morto a causa di una scarica elettrica causata ... Secondo msn.com