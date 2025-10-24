Fermo in auto nel parcheggio del cimitero ha con sé un coltello | giovane nei guai

Ferraratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un coltello in macchina. Nella tarda mattinata di giovedì 23, l’attenzione di una pattuglia della Stazione di Renazzo è stata attirata da una vettura, con a bordo un ragazzo, che si trovava in sosta all’interno del parcheggio antistante il cimitero della frazione di Alberone. I militari si sono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

