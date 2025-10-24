Fermati con hashish in auto | i carabinieri perquisiscono le case di due ragazzi dell' Alto Lago e li denunciano per spaccio

Due ragazzi di 18 anni, entrambi incensurati e residenti nel paese dell’Alto Lago, sono stati denunciati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione dell'autoL’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 ottobre, quando una pattuglia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondisci con queste news

A Ponsacco un 66enne è stato sorpreso a vendere hashish. Blitz nella sua casa. Sulle strade sei fermati al volante dell’auto ubriachi e due alterati da sostanze. - facebook.com Vai su Facebook

Fermati in auto, a bordo quasi tre etti di hashish. Arrestati alla Darsena https://ift.tt/A2VroX5 https://ift.tt/dSfJ4qM Vai su X

Chiari, fermati in auto con machete e hashish: nei guai un 19enne ed un 22enne - I due giovani, sorpresi in auto con fare sospetto, sono stati trovati in possesso dell'arma e di una modica quantità di stupefacenti dai carabinieri del Radiomobile di Chiari. Da quibrescia.it

Nell'auto aveva oltre mezzo chilogrammo di hashish (e 45 grammi di marijuana): arrestato un 20enne - Giovane trovato con oltre mezzo chilo di hashish nell'auto: scatta l'arresto per un 20enne a Morbegno. Scrive ildolomiti.it

Fermati per un controllo in centro: sorpresi con hashish e un machete in auto - Controlli di routine nel centro di Chiari si sono trasformati in un intervento inatteso quando una pattuglia dei Carabinieri ha fermato un'auto con tre giovani a bordo, il cui comportamento nervoso ha ... Si legge su bresciatoday.it