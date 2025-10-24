Fermare l’ultima eurotrappola è una questione di democrazia
L’idea di introdurre il voto a maggioranza nell’Unione mina i diritti incomprimibili dei Paesi membri. Il «no» pronunciato in Aula dal presidente del Consiglio è pesante tanto quanto quello contro il Mes. 🔗 Leggi su Laverita.info
