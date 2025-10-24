Ferie assegnate d’ufficio ai docenti precari | quando scatta il diritto al risarcimento Diritto in cattedra con l’Avv Miceli
Diritto al risarcimento ai docenti precari (e ai docenti di ruolo con supplenza): quando scatta e quali sono i passi da compiere. Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la collocazione d'ufficio in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni non è corretta. Ne parliamo con l'Avv. Walter Miceli nella rubrica Diritto in cattedra. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
