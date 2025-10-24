Ferì 8 agenti a Marassi trasferito a Pontedecimo ne aggredisce un altro

Genovatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stesso detenuto di origine egiziana, che a Marassi ha ferito otto agenti, causando loro una prognosi totale di 92 giorni, ristretto per reati gravissimi di violenza sessuale, detenuto violento e pericoloso, ha aggredito un altro agente, questa volta nel carcere di Pontedecimo. È successo nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

