Fenice neretina il cerchio è chiuso | si costituiscono anche gli ultimi due irreperibili

Lecceprima.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDÒ - Il cerchio è chiuso. Si sono consegnati anche Antonio Duma e Alberto Simone, gli ultimi due irreperibili dell’operazione “Fenice neretina”. Con il loro ingresso in carcere, ora tutti i destinatari dell’ordinanza emessa dalla giudice per le indagini preliminari Tea Verderosa sono in stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

