Fenice neretina il cerchio è chiuso | si costituiscono anche gli ultimi due irreperibili
NARDÒ - Il cerchio è chiuso. Si sono consegnati anche Antonio Duma e Alberto Simone, gli ultimi due irreperibili dell’operazione “Fenice neretina”. Con il loro ingresso in carcere, ora tutti i destinatari dell’ordinanza emessa dalla giudice per le indagini preliminari Tea Verderosa sono in stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
Tra gli episodi ricostruiti nell’inchiesta “Fenice Neretina”, che ha portato ieri a 19 arresti, figura anche l’incendio doloso che nel 2022 distrusse quattro auto davanti ad una concessionaria di Galatone. Raid inserito in un più ampio contesto di intimidazioni e rac - facebook.com Vai su Facebook
“Fenice neretina”, il cerchio è chiuso: si costituiscono anche gli ultimi due irreperibili - Dopo Schirinzi, nelle scorse ore si sono presentati in carcere anche Antonio Duma, ritenuto a capo del gruppo smantellato tre giorni fa dai carabinieri, e Alberto Simone ... Riporta lecceprima.it