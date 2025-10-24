Femminicidio TisoAccademia IC | Una strage che non si arresta Allarmante

Carmela Tiso sottolinea l’urgenza di azioni immediate e strutturali contro il femminicidio in Italia, con servizi di protezione, sensibilizzazione e coordinamento tra istituzioni.. “Il fenomeno del femminicidio in Italia, ossia l’uccisione di donne in contesto di relazione affettiva o familiare, continua ad assumere dimensioni drammatiche e allarmanti. Per interrompere questa scia di tragedie, è chiaro ed evidente che serve un insieme coordinato di azioni immediate e di lungo termine. In primis, rafforzare i servizi di protezione e intervento, potenziando i centri antiviolenza, le case-rifugio, le linee 1522 e analoghe, affinché ogni donna che chiede aiuto abbia una via di uscita sicura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it