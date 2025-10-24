Femminicidio Pamela Genini il parroco | Era un raggio di sole sfigurata da egoismo e prepotenza

(Adnkronos) – Una preghiera per “tutte le donne sfigurate dai flagelli dell’egoismo e della prepotenza di uomini capaci solo di possedere e incapaci di amare”. A invocarla, durante il rosario che precede i funerali di Pamela Genini, è stato don Luigi Carminati, parrocco di Strozza, il paese della Bergamasca in cui è cresciuta la 29enne . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

