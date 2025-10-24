Femminicidio Pamela Genini il parroco | Era un raggio di sole sfigurata da egoismo e prepotenza

(Adnkronos) – Una preghiera per “tutte le donne sfigurate dai flagelli dell’egoismo e della prepotenza di uomini capaci solo di possedere e incapaci di amare”. A invocarla, durante il rosario che precede i funerali di Pamela Genini, è stato don Luigi Carminati, parrocco di Strozza, il paese della Bergamasca in cui è cresciuta la 29enne . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Maria Luisa Pellizzari, già vicecapo della Polizia di Stato e oggi nel CdA della Fondazione Cecchettin, riflette sul femminicidio di Pamela Genini e sulle misure concrete per prevenire la violenza di genere. Dalla denuncia anonima all’ammonimento, dall’educa - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, le giudici all'ex fidanzato: “Basta comparsate in tv, è un testimone” - X Vai su X

Femminicidio Pamela Genini, il parroco: “Era un raggio di sole, sfigurata da egoismo e prepotenza” - (Adnkronos) – Una preghiera per “tutte le donne sfigurate dai flagelli dell’egoismo e della prepotenza di uomini capaci solo di possedere e incapaci di amare”. Si legge su msn.com

Funerale di Pamela Genini: “Un raggio di sole sfigurato da egoismo e prepotenza” - Strozza, all’ingresso della bara bianca sormontata da rose e girasoli la colonna sonora del film L’ultimo dei Mohicani. Secondo msn.com

L'ultimo saluto a Pamela Genini, il parroco: 'Uomini desiderosi solo di possedere' - È piena la chiesa parrocchiale di Strozza, paese della valle Imagna, nel Bergamasco, dove si celebrano i funerali di Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a coltellate a Milano nella sua casa dall ... Scrive ansa.it