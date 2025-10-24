Femminicidio Pamela Genini centinaia di persone ai funerali

A Strozza, in Valle Imagna, centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dall’ex fidanzato ora in carcere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Femminicidio Pamela Genini, centinaia di persone ai funerali

Maria Luisa Pellizzari, già vicecapo della Polizia di Stato e oggi nel CdA della Fondazione Cecchettin, riflette sul femminicidio di Pamela Genini e sulle misure concrete per prevenire la violenza di genere. Dalla denuncia anonima all'ammonimento, dall'educa

Femminicidio Pamela Genini, le giudici all'ex fidanzato: “Basta comparsate in tv, è un testimone” - X Vai su X

Femminicidio, fiaccolata per Pamela a Milano. "Uomini aiutateci a fermare la violenza" - In silenzio e con una fiaccola accesa tra le mani, Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, ha marciato insieme a centinaia di persone per le strade del quartiere Gorla di Milano, dove la figlia è sta ...

Fiaccolata per Pamela Genini a Milano, in centinaia a fianco della madre: "Denunciare sempre" - Da via Iglesias, dove la 29enne è stata uccisa dal compagno con trenta coltellate, è partito un corteo silenzioso organizzato dal quartiere Gorla.

Funerali di Pamela Genini, il parroco: "Era un raggio di sole, sfigurata da egoismo e prepotenza" - L'amica e socia di Pamela, Elisa Bartolotti, la ricorda come "una ragazza piena di vita, solare, dolcissima e ha lasciato un grande vuoto".