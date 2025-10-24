Prevista per oggi la decisione della gip Lorenza Pasquinelli in merito alla convalida del fermo e all’applicazione del carcere per il 64enne Luigi Morcaldi, responsabile del femminicidio dell'ex moglie Luciana Ronchi, uccisa con 14 coltellate sotto casa sua mercoledì mattina a Milano. Le ultime fasi del femminicidio sono immortalate da un video di sorveglianza del condominio: l'uomo la colpisce, lei si allontana ma poi cade a terra. Morirà ore dopo all'ospedale Niguarda. "Pensavo a due coltellate, non a 14. La prima alla gola, le altre non so, forse al volto. Quando l'ho vista non ho capito più niente, la rabbia, ho visto nero. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Femminicidio Luciana Ronchi, oggi interrogatorio dell'ex marito per la convalida del fermo