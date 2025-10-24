Femminicidio Luciana Ronchi il video dell’agguato | l’ex marito la insegue in scooter e le va incontro

Il filmato mostra gli istanti del femminicidio commesso da Luigi Morcaldi, 64 anni, nei confronti della ex moglie, Luciana Ronchi, a Bruzzano, Milano. Il video dell’impianto di videosorveglianza riprende Morcaldi mentre insegue la donna in scooter, parcheggia e poi le va incontro. Secondo il procuratore di Milano, Marcello Viola, l’ha uccisa con 14 coltellate. Ieri sera la fiaccolata col sindaco Giuseppe Sala. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Luciana Ronchi, il video dell’agguato: l’ex marito la insegue in scooter e le va incontro

Contenuti che potrebbero interessarti

ULTIM'ORA - Il femminicidio di Luciana Ronchi, l'ex confessa: «Il coltello? Lo porto da 30 anni. Quando l'ho vista non ho capito più niente» - facebook.com Vai su Facebook

Il femminicidio di Luciana Ronchi ripreso dalle telecamere: il video dell'aggressione dell'ex marito - X Vai su X

Luciana Ronchi uccisa dall'ex marito Luigi Morcaldi, in un video le 14 coltellate in 17 secondi: «Mi è salito tutto il male che mi hanno fatto» - Nessun pentimento ma il macabro, goffo e oltraggioso tentativo di dare la colpa alla vittima, l'ex compagna finita con 14 coltellate dopo averla inseguita e bloccata. Segnala leggo.it

Il video dell'agguato di Luigi Morcaldi a Luciana Ronchi: lei cerca di evitarlo, lui la accoltella. L'intervento dei passanti, poi il crollo - Il video del femminicidio di Luciana Ronchi, ripreso da una telecamera di via Grassini, a San Giuliano Milanese. Come scrive milano.corriere.it

Luciana Ronchi uccisa da Luigi Morcaldi, nel video l'aggressione brutale in un minuto e il tentativo di fuga - Una telecamere del quartiere milanese di Bruzzano scena brutale dell'omicidio di Luciana Ronchi per mano dell'ex Luigi Morcaldi ripresa da una telecamera ... Da virgilio.it