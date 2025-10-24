Femminicidio Luciana Ronchi convalidato il fermo di Luigi Morcaldi La gip | Incapace di superare il rancore

Resta in carcere Luigi Morcaldi, il 64enne che ha ucciso l’ex compagna Luciana Ronchi con 14 coltellate. La gip di Milano Lorenza Pasquinelli ha convalidato il fermo dell’uomo ed emesso l’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo ha deciso di aggredire brutalmente la vittima “dopo un lasso significativo di tempo dalla separazione ed evidentemente vissuto nella palese incapacità di superare il rancore e gestire la frustrazione” e lo ha fatto “con modalità cruente, sprezzanti della pubblicità della situazione e con approccio psicologico evidentemente indifferente ad ogni possibile conseguenza della sua azione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

