Femminicidio Luciana Ronchi convalidato il fermo di Luigi Morcaldi La gip | Incapace di superare il rancore

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta in carcere Luigi Morcaldi, il 64enne che ha ucciso l’ex compagna Luciana Ronchi con 14 coltellate. La gip di Milano Lorenza Pasquinelli ha convalidato il fermo dell’uomo ed emesso l’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo ha deciso di aggredire brutalmente la vittima “dopo un lasso significativo di tempo dalla separazione ed evidentemente vissuto nella palese incapacità di superare il rancore e gestire la frustrazione” e lo ha fatto “con modalità cruente, sprezzanti della pubblicità della situazione e con approccio psicologico evidentemente indifferente ad ogni possibile conseguenza della sua azione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

femminicidio luciana ronchi convalidato il fermo di luigi morcaldi la gip incapace di superare il rancore

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Luciana Ronchi, convalidato il fermo di Luigi Morcaldi. La gip: “Incapace di superare il rancore”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

femminicidio luciana ronchi convalidatoFemminicidio Luciana Ronchi, oggi interrogatorio dell'ex marito per la convalida del fermo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Luciana Ronchi, oggi interrogatorio dell'ex marito per la convalida del fermo ... tg24.sky.it scrive

femminicidio luciana ronchi convalidatoFemminicidio Luciana Ronchi: oggi l’interrogatorio a San Vittore di Luigi Morcaldi per la convalida del fermo - Tra poche ore, nel carcere di San Vittore, l ’interrogatorio per la convalida del fermo di Luigi Morcaldi, il sessantaquattrenne che, davanti ai magistrati, avrebbe ammesso di aver ucciso con 14 ... Come scrive tg.la7.it

femminicidio luciana ronchi convalidatoLuciana Ronchi, l'ex marito Luigi Morcaldi: «Sono pentito di averla uccisa, voglio l'ergastolo». La versione opposta e i dubbi sulla premeditazione - Luigi Morcaldi non solo ammette le sue responsabilità ma chiede il massimo della pena per il femminicidio della ex moglie Luciana ... Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Luciana Ronchi Convalidato