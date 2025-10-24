Femminicidio Genini l’amica al funerale | Non è scattato il codice rosso dopo la denuncia basta un minuto per uccidere una donna

“Non ho mai visto nessun segno su di lei, neanche un livido. Lei non mi detto mai niente. Un anno fa, dopo il red carpet di Venezia, siamo andati subito a denunciare io e mio marito, ma il codice rosso non è partito “. Così Nicole Limonta, influencer di moda e travel blogger, amica di Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a coltellate a Milano dall’ex fidanzato, all’uscita dalla chiesa di Strozza dove si sono celebrati oggi i funerali della giovane. “È per questo che dobbiamo fare qualcosa, appena c’è un minimo segnale di violenza, ospedali, carabinieri, vigili del fuoco, devono far subito scattare il codice rosso e non aspettare tre giorni o un mese per la protezione della donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Genini, l’amica al funerale: “Non è scattato il codice rosso dopo la denuncia, basta un minuto per uccidere una donna”

