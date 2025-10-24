Femminicidio di Pamela Genini lei aveva chiesto aiuto per tre volte ai vicini di casa di Gianluca Soncin

Le dichiarazioni di una vicina di casa di Gianluca Soncin prima del femminicidio. Le richieste di aiuto sul pianerottolo e la mancata denuncia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Pamela Genini, lei aveva chiesto aiuto per tre volte ai vicini di casa di Gianluca Soncin

Contenuti che potrebbero interessarti

Maria Luisa Pellizzari, già vicecapo della Polizia di Stato e oggi nel CdA della Fondazione Cecchettin, riflette sul femminicidio di Pamela Genini e sulle misure concrete per prevenire la violenza di genere. Dalla denuncia anonima all’ammonimento, dall’educa - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, le giudici all'ex fidanzato: “Basta comparsate in tv, è un testimone” - X Vai su X

Pamela Genini e la sua cagnolina Bianca: “Potrebbe non aver lasciato il partner per lei” - Pamela Genini e la sua cagnolina Bianca: il suo assassino aveva minacciato di uccidere anche lei per farla soffrire ... Come scrive amoreaquattrozampe.it

Femminicidio Pamela Genini a Milano, Gianluca Soncin aveva cercato di buttarla dal balcone durante una vacanza - Durante una vacanza all’Isola d’Elba, Gianluca Soncin avrebbe cercato di buttare Pamela Genini dal balcone. Scrive fanpage.it

Femminicidio Pamela Genini a Milano, chi era la donna uccisa da Gianluca Soncin: aveva sfilato anche a Venezia - Femminicidio a Milano, chi era Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin: modella e imprenditrice, 29 anni, era originaria del Bergamasco ... Secondo virgilio.it