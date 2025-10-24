Femminicidio a Milano così è stata aggredita a coltellate Luciana Ronchi

Ecco il video dell’impianto di videosorveglianza di un condominio, vicino a via Grassini a Milano, che riprende l”azione criminosa ‘aggressione di Luigi Morcaldi nei confronti dell’ex compagna Luciana Ronchi. L’uomo arriva a bordo di uno scooter, accoltella la donna e poi si allontana eludendo anche il tentativo di soccorso da parte di due passanti che sopraggiungono nel corso dell’aggressione (Video Ansa). 🔗 Leggi su Panorama.it

