Femminicidio a Milano così è stata aggredita a coltellate Luciana Ronchi
Ecco il video dell’impianto di videosorveglianza di un condominio, vicino a via Grassini a Milano, che riprende l”azione criminosa ‘aggressione di Luigi Morcaldi nei confronti dell’ex compagna Luciana Ronchi. L’uomo arriva a bordo di uno scooter, accoltella la donna e poi si allontana eludendo anche il tentativo di soccorso da parte di due passanti che sopraggiungono nel corso dell’aggressione (Video Ansa). 🔗 Leggi su Panorama.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Approfondimento sul recente femminicidio, il terzo a Bruzzano (Milano) in pochi mesi... Ne parlano con Stefania gli ospiti in studio: Belotti Daniele - Lega Lorenzo Pacini - PD e altre voci autorevoli in collegamento. Cosa ne dite voi? Come frenare il proble - facebook.com Vai su Facebook
Donna uccisa a Milano, il marito viveva in auto da tempo | Agli agenti: "Mai scappato dopo il delitto" #milano #femminicidio #luigimorcarldi #lucianaronchi #23ottobre - X Vai su X