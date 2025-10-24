Femminanza | la forza invisibile che unisce donne e generazioni

Nel nostro vocabolario emotivo manca una parola unica che descriva uno dei sentimenti più antichi del mondo, quello che lega donne di tutti i tempi e luoghi: la salvifica solidarietà femminile. Quella che non si misura in hashtag o in slogan, ma in gesti silenziosi – una mano che sorregge, uno sguardo che capisce, una parola che rimedia. È da qui che parte la scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, per raccontare la sua “femminanza”: una forza invisibile e collettiva, una rete di resistenza e cura che attraversa generazioni di donne. Il suo romanzo, La femminanza (Nord), è ambientato nella Rocca ( Rocca D’Arce ), paesino del frusinate che diventa teatro di mezzo secolo di storia italiana, dall’ascesa del fascismo al boom economico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Femminanza: la forza invisibile che unisce donne e generazioni

ATTENZIONE! Venerdì 10 Ottobre. Ore 18.00, Aperilibro con prenotazione chiamare 050 6223567. Ore 18.30 presentazione di La femminanza di Antonella Mollicone con Francesca Franceschi. Una bellissima storia assolutamente da conoscere e condividere - facebook.com Vai su Facebook

