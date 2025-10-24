Fedez abbandona i social più o meno

Sul suo canale Telegram – chiamato Gruppettino Segretino, Fedez ha annunciato che abbandonerà parzialmente i social network, e che se servirà solo per promuovere la propria musica. «Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative», ha scritto il rapper, «Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio». Il “nuovo” Fedez. Dopo i suoi concerti a Milano, Federico Lucia sembra essere intenzionato a concentrarsi solo sulla propria carriera. Dal palcoscenico del Forum di Assago, il cantante aveva confermata di voler lasciare alle spalle polemiche e gossip, per focalizzarsi sulla musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

