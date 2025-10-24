Federico Paciotti presenta LIRICA | un’orchestra giovane tre anni di lavoro e tanta italianità
Registrato in presa diretta con orchestra, “LIRICA” è il nuovo progetto di Federico Paciotti: un album ambizioso, frutto di tre anni di lavoro tra partiture, prove e organizzazione, inciso “al primo respiro”, come in concerto. «Con uno studio grande e un’intera orchestra anche due ore di ritardo sono un dramma: tutto andava previsto al millimetro», racconta il tenore e chitarrista, che ha curato ogni dettaglio per restituire autenticità e intensità. La genesi: il dolore che diventa musica. Il disco nasce in un periodo personale complesso, segnato dalla perdita dei genitori. Paciotti ha scelto di trasformare il dolore in forza creativa, continuando a suonare e a lavorare. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
