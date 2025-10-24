Federico Cinà | età origini famiglia fidanzata Instagram soprannome carriera
Federico Cinà è un giovanissimo tennista italiano, pronto a seguire le orme del grande Sinner. Di nazionalità italiana, a ottobre 2025 è impegnato ad Amburgo con nuove sfide da affrontare. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questo sportivo, tra biografia e vita privata. Chi è Federico Cinà: di dov’è, età, padre, madre, sorella, altezza. Leggi anche: Chi è Katia Ancelotti: età, marito, figli, lavoro, Instagram. Federico è nato a Palermo il 30 marzo 2007. Dunque, nel 2025 compie 18 anni. Il giovane tennista italiano è alto 1.85m e pesa 73 kg. Suo padre è l’ex coach della tennista italiana Roberta Vinci e ha allenato anche lui. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
