“Ho la coscienza a posto e non sono razzista: faccio solo il mio lavoro, cercando di far rispettare le regole a tutti, italiani o stranieri che siano”. Ma un capotreno veneziano originario di Mestre, in servizio sulla linea Belluno–Padova, è finito a processo per aver fatto scendere un passeggero con biglietto irregolare o forse, ma non è ancora chiaro, senza biglietto. Un gesto che, nelle sue intenzioni, era solo l’applicazione delle regole. L’episodio, accaduto nel 2018 a Santa Giustina Bellunese, si è però trasformato in una vicenda giudiziaria paradossale e dolorosa. Il nigeriano senza biglietto giusto e la denuncia per il controllore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fece scendere dal treno un nigeriano col biglietto non valido: controllore deve pagare 15mila euro. “Non sono razzista”