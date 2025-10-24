Fear the Spotlight | la horror adventure retro gratis su Epic Games

Se sei un appassionato di atmosfere retro e di storie horror avvincenti, la prossima settimana gratuita sull’Epic Games Store fa al caso tuo. Dal 23 al 30 ottobre 2025, infatti, puoi aggiungere permanentemente alla tua libreria Fear the Spotlight, un’avventura horror in terza persona che omaggia i classici degli anni ’90. Approfittare di questa offerta è semplice: visita la pagina di Fear the Spotlight sull’ Epic Games Store durante la finestra temporale dell’offerta, clicca su “Acquista” (il prezzo sarà azzerato) e, dopo il completamento dell’ordine, il gioco sarà tuo per sempre. 100 giochi Android a 120 FPS. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Fear the Spotlight: la horror adventure retro gratis su Epic Games

