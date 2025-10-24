FdI Sannio | Vessichelli nominato Vice Coordinatore della Segreteria Politica

Tempo di lettura: 2 minuti Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, guidato dal Senatore Domenico Matera, annuncia la nomina del consigliere comunale di Paduli, Rocco Pietro Vessichelli, a Vice Coordinatore della Segreteria Politica del partito. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento e strutturazione dell’organismo operativo a supporto dell’azione politica del coordinamento, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza degli amministratori locali e garantire una presenza sempre più attiva e capillare sul territorio. “La nomina di Rocco Pietro Vessichelli – ha dichiarato il Senatore Domenico Matera – rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di consolidamento della Segreteria Politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it