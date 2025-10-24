FCD Fucina dalle partite sul web all’Eccellenza Dopo la fusione col Muggio è nata la nuova società voluta dal tandem pugliese Manfredi-Pace
Guardando la classifica ci sarebbe ben poco da sorridere: appena quattro punti in sette giornate e sedicesimo (e penultimo) posto in classifica a braccetto con Assago nel girone B del campionato di Eccellenza. Una sola vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte. Ma in casa Fucina nessuno getta la spugna, anzi. Il campionato è ancora lungo e c’è tempo per riprendersi, a cominciare dalla prossima partita in programma domenica (in casa) contro i milanesi dell’ Academy Calvairate (attualmente quarti). Il progetto ambizioso va avanti anche perché in estate si erano fatti investimenti molto importanti, ad esempio l’ingaggio di Dario Toninelli (circa trecento apparizioni tra Serie C e B). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Alcune foto dei nostri ragazzi impegnati nelle partite del weekend. ?FORZA FUCINA ? #wearefamily #fcdfucina #calcio #lafucina #sport #passion #lacantera #lombardia #settoregiovanile #newseason #preagonistica #pulcini # - facebook.com Vai su Facebook
FCD Fucina, from online matches to Eccellenza. After the merger with Muggio, the new club was founded by the Apulian duo Manfredi and Pace. - Looking at the standings, there's little to smile about: just four points in seven games and sixteenth (and second to ... Segnala sport.quotidiano.net