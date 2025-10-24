Guardando la classifica ci sarebbe ben poco da sorridere: appena quattro punti in sette giornate e sedicesimo (e penultimo) posto in classifica a braccetto con Assago nel girone B del campionato di Eccellenza. Una sola vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte. Ma in casa Fucina nessuno getta la spugna, anzi. Il campionato è ancora lungo e c’è tempo per riprendersi, a cominciare dalla prossima partita in programma domenica (in casa) contro i milanesi dell’ Academy Calvairate (attualmente quarti). Il progetto ambizioso va avanti anche perché in estate si erano fatti investimenti molto importanti, ad esempio l’ingaggio di Dario Toninelli (circa trecento apparizioni tra Serie C e B). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - FCD Fucina, dalle partite sul web all’Eccellenza. Dopo la fusione col Muggio è nata la nuova società voluta dal tandem pugliese Manfredi-Pace