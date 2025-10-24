FC 26 SBC Ultimate Scream | Paul Pogba – Scegli il Tuo Centrocampo CDC o COC!

Imiglioridififa.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata rilasciata l’attesissima SBC di Paul Pogba nella promozione Ultimate Scream! Questa SBC offre una scelta cruciale: potrai decidere se aggiungere al tuo club la versione CDC (Mediano Difensivo) o la versione COC (Trequartista) potenziata del centrocampista francese. Questa SBC è un investimento significativo ma ha un valore eccezionale data la versatilità e i link del giocatore. Hai 15 giorni per completarla. Il Premio: 1 di 2 Ultimate Scream Pogba Pick (Non Scambiabile). Il premio finale è un Pick non scambiabile tra due carte potenziate di Paul Pogba, con statistiche (OVR non specificato) che riflettono ruoli diversi: Paul Pogba (CDC): La versione perfetta per il recupero palla e la costruzione da dietro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

