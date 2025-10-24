FC 26 SBC Ultimate Scream | Paul Pogba – Scegli il Tuo Centrocampo CDC o COC!
È stata rilasciata l’attesissima SBC di Paul Pogba nella promozione Ultimate Scream! Questa SBC offre una scelta cruciale: potrai decidere se aggiungere al tuo club la versione CDC (Mediano Difensivo) o la versione COC (Trequartista) potenziata del centrocampista francese. Questa SBC è un investimento significativo ma ha un valore eccezionale data la versatilità e i link del giocatore. Hai 15 giorni per completarla. Il Premio: 1 di 2 Ultimate Scream Pogba Pick (Non Scambiabile). Il premio finale è un Pick non scambiabile tra due carte potenziate di Paul Pogba, con statistiche (OVR non specificato) che riflettono ruoli diversi: Paul Pogba (CDC): La versione perfetta per il recupero palla e la costruzione da dietro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Contenuti che potrebbero interessarti
La promo di Halloween denominata Ultimate Scream torna in FUT dopo 6 anni di assenza! Ecco le prime carte ufficiali dei TOP player presenti nel team 1! L'evento durerà due settimane e vedremo le prime SCR ed evoluzioni con Playstyle +. Fra le migliori sfi - facebook.com Vai su Facebook
DI NATALE ULTIMATE SCREAM OFFICIAL CARD Next? Vai su X
FC 26 v1.1.0 UFFICIALE: La Patch Definitiva per Difesa, Dribbling e Ultimate Team! Ecco cosa cambia - 0 di FC 26 introduce un pacchetto di modifiche sostanziali, frutto diretto del feedback dei giocatori, toccando ... Si legge su imiglioridififa.com
FC 26 SBC “Incontri Principali”: I Grandi Derby Settimanali e il Clásico! - Questa settimana è ricca di match imperdibili, con un focus speciale sul Derby d'Italia, ... Secondo imiglioridififa.com
EA FC 26 Phil Foden Ultimate Scream SBC leaked: Expected stats and cost - With Ultimate Scream being confirmed as the next event in Ultimate Team, the EA FC 26 Phil Foden Ultimate Scream SBC is rumored to arrive soon during this promo. sportskeeda.com scrive