FC 26 SBC Ripetibile | 85-87 Upgrade – L’Opportunità Quotidiana per Carte con OVR Alto

È stata rilasciata una nuova SBC di aggiornamento, perfetta per riciclare i tuoi doppioni e i giocatori meno utili in cambio di una carta di alto livello garantita! La 85-87 Upgrade garantisce un giocatore Oro Raro con valutazione compresa tra 85 e 87 OVR. Questa SBC è il tuo biglietto giornaliero per rinforzare la squadra o prepararti per SBC più costose! Dettagli Chiave della SBC. Nome: 85-87 Upgrade. Costo Stimato: Basso (dipende dai prezzi attuali delle carte 8283 OVR).. Ripetibile: Sì, 5 volte al giorno! (Si riattiva dopo 1 giorno).. Scadenza: Quasi 28 giorni.. Premio: 1x Pacchetto gioc. oro raro 85-87 (Non scambiabile). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

