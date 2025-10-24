FC 26 SBC Ripetibile | 85-87 Upgrade – L’Opportunità Quotidiana per Carte con OVR Alto
È stata rilasciata una nuova SBC di aggiornamento, perfetta per riciclare i tuoi doppioni e i giocatori meno utili in cambio di una carta di alto livello garantita! La 85-87 Upgrade garantisce un giocatore Oro Raro con valutazione compresa tra 85 e 87 OVR. Questa SBC è il tuo biglietto giornaliero per rinforzare la squadra o prepararti per SBC più costose! Dettagli Chiave della SBC. Nome: 85-87 Upgrade. Costo Stimato: Basso (dipende dai prezzi attuali delle carte 8283 OVR).. Ripetibile: Sì, 5 volte al giorno! (Si riattiva dopo 1 giorno).. Scadenza: Quasi 28 giorni.. Premio: 1x Pacchetto gioc. oro raro 85-87 (Non scambiabile). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Argomenti simili trattati di recente
FC 26 SBC “Incontri Principali”: I Grandi Derby Settimanali e il Clásico! - Questa settimana è ricca di match imperdibili, con un focus speciale sul Derby d'Italia, ... imiglioridififa.com scrive
FC 26 SBC Fine di un’Era: Sergio Busquets 88 OVR – Il Maestro Regista Difensivo! - È stata rilasciata una delle SBC più attese per il centrocampo difensivo: Sergio Busquets "Fine di un'Era" 88 OVR! Come scrive imiglioridififa.com
FC 26 – Le migliori SBC da fare all’inizio (anche da Web App) - Le SBC (Squad Building Challenges) sono il metodo ideale per ottenere pacchetti e costruire il proprio club senza sprecare crediti ... Secondo atomheartmagazine.com