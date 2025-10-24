FC 26 Obiettivo Live | Perfezionista Creazione Rompicapo Halloween per Sbloccare ben 6 giocatori

È disponibile un nuovo entusiasmante Obiettivo Live a tempo limitato, parte della promozione Ultimate Scream! L’obiettivo “Perfezionista Creazione Rompicapo Halloween” ti sfida a completare una serie di Sfide Creazione Rosa (SCR) a tema Halloween per sbloccare non solo i premi di ogni SCR, ma anche una carta Ultimate Scream esclusiva come ricompensa finale. Hai 15 giorni per completare tutte le sfide Rompicapo. Il Premio Finale: Lewis-Skelly Ultimate Scream (85 OVR). Completando tutte e 6 le SCR Rompicapo rilasciate durante l’evento Ultimate Scream, riceverai il premio finale: Myles Lewis-Skelly Ultimate Scream (85 OVR) Ruoli: CM o LB (Centrocampista Centrale o Terzino Sinistro). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Live: Perfezionista Creazione Rompicapo Halloween per Sbloccare ben 6 giocatori

