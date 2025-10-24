FC 26 Obiettivo Live | Festa del Terrore – Sblocca la EVO Cosmetica Ultimate Scream!

È stato rilasciato l'Obiettivo Live più importante della promozione Halloween: "Festa del Terrore"! Questo obiettivo a lungo termine non solo ti premia con ben quattro nuovi giocatori Ultimate Scream 84 OVR, ma soprattutto con una Evoluzione Cosmetica unica che trasformerà l'aspetto del tuo giocatore preferito in una carta Ultimate Scream! Hai 15 giorni per completare tutte le sfide. Il Premio Finale: Evoluzione Cosmetica Ultimate Scream. Completando tutte e 8 le sfide, riceverai: Evo Ultimate Scream (Non Scambiabile) Utilizzo: Un consumo estetico esclusivo che trasforma il design della tua carta giocatore in un oggetto Ultimate Scream.

