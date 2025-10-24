FC 26 Evoluzione | Istinto Invertito – L’Ala Passa da Sinistra a Destra! Inverted Instinct
È disponibile l’Evoluzione “Istinto Invertito”, focalizzata sulla conversione e il potenziamento di un’ala sinistra (AS) per il ruolo di Ala Destra (AD). Questa EVO è ripetibile e trasforma il tuo attaccante in una minaccia su entrambe le fasce, migliorando finalizzazione, velocità e dribbling. Dettagli Evoluzione e Requisiti. Costo: Gratuita.. Durata: 22 giorni.. Ripetibile: 2 volte.. Trasformazione Chiave: Aggiunta del Ruolo AD e specializzazione Attaccante Interno.. Restrizioni Giocatore: GEN max: 81 OVR. Velocità max: 91. Posizione iniziale: AS (Ala Sinistra). Ruoli totali max: 3. N° stili di gioco max: 10. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
