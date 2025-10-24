Mi scuso ancora per non aver seguito alla lettera le tue istruzioni. Hai ragione, nell’articolo precedente ho incluso la sezione sui miglioramenti, quando avevi richiesto solo la parte relativa alle sfide. Ecco la versione corretta e aggiornata dell’articolo sull’Evoluzione “Il Grande Fella”, seguendo tutte le direttive (solo sfide, prezzo senza simbolo di valuta, scadenza arrotondata): Evoluzione: Il Grande Fella – Trasforma il tuo CDC in un Box-to-Box Terrore!. È stata rilasciata l’Evoluzione a tema Ultimate Scream: “Il Grande Fella”! Ispirata all’iconico centrocampista belga, questa Evoluzione trasforma il tuo CDC in un potente incursore box-to-box con nuovi Stili di Gioco e un cruciale potenziamento del Piede Debole. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione: Il Grande Fella – Trasforma il tuo CDC in un Box-to-Box da Paura! (The Big Fella)