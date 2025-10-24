Fazzolari | Il successo del Btp Valore è segno della fiducia degli italiani nel governo
«Grande soddisfazione per il successo del Btp Valore. Il fatto che le famiglie italiane abbiano scelto di acquistare ulteriori 16,5 miliardi di titoli di Stato italiani, in aggiunta a quelli delle precedenti emissioni retail, è un chiaro segno di fiducia nei confronti dello Stato italiano e dell’attuale Governo. La fiducia degli italiani per la serietà con la quale il premier Meloni e il ministro Giorgetti gestiscono i conti pubblici ci spinge a proseguire nella direzione intrapresa, che è fatta di lotta agli sprechi e tutela del bene comune». Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
