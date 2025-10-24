Fazio | Puniti in Rai accolti sul Nove Ora la tv è cambiata per sempre
"Dopo Rai1 siamo stati puniti e messi su Rai 2, poi puniti e messi ancora su Rai 3 e poi per fortuna accolti sul Nove ". Fabio Fazio fa la parte della vittima mentre ripercorre, dal palco del Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e canzoni a Milano, la storia della trasmissione Che tempo che fa che conduce ormai da più di 20 anni. Fazio, che nel 2023 è passato sul Nove, poi si inorgoglisce di fronte ai buoni dati d’ascolto è riuscito a mantenere: “Il pubblico è affezionato. Abituarsi ad andare da un canale all'altro ce ne vuole ogni anno poi le cose cambiano e la domenica c'è una quantità di programmi incredibile e la variabile delle prime serate che partono alle 22 ha sconvolto tutti gli ascolti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
