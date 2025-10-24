Fazio e Littizzetto dissing a Mediaset e Rai | Iniziare la prime serata alle 22 significa non rispettare il lavoratore

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanato con polemica l'allungamento dell'access time, a discapito della prima serata "che inizia sempre più tardi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fazio e Littizzetto, dissing a Mediaset e Rai: “Iniziare la prime serata alle 22 significa non rispettare il lavoratore”

News recenti che potrebbero piacerti

Un giovanissimo Jannik Sinner mette "in imbarazzo" Fazio e Littizzetto con le sue risposte durante un'intervista a Che Tempo Che Fa. #LucianaLittizzetto #fabiofazio #janniksinner #sinner #chetempochefa - facebook.com Vai su Facebook

Fazio e Littizzetto aprono il Circo Massimo di Giannini Il conduttore e la comica di Che Tempo Che Fa ospiti della prima puntata del nuovo programma in onda ogni mercoledì sera sul Nove - X Vai su X

Alessandro Cattelan si sfoga: ''Sto antipatico anche a Fabio Fazio'' - Dal palco del suo nuovo spettacolo, Alessandro Cattelan si sfoga dopo l'addio alla Rai e il contratto saltato con Mediaset, tirando in ballo anche Fabio Fazio. Segnala comingsoon.it

Luciana Littizzetto: «Fabio Fazio secchione, studia tantissimo. Gaza? Il Governo non ha fatto niente» - Stasera in tv sul Nove riprende “Che Tempo che fa” e si racconta a Repubblica. Scrive ilmattino.it

Luciana Littizzetto: «Fabio Fazio secchione, studia tantissimo. Gaza? Il Governo non ha fatto niente» - Nella lunga intervista rilasciata a Repubblica La Littizzetto parla anche di chi è salito sulla barca per Gaza: «Il governo non hanno fatto niente, c’è gente che si è messa in mare facendo parlare ... Secondo ilmattino.it