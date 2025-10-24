Sicurezza e incentivo all’utilizzo dei mezzi pubblici. Parte con questo presupposto il progetto ‘Fa Tardi’, che per la prima volta prevede un collegamento sperimentale di navetta gratuita serale dal Duomo alla zona di via Granarolo fino alla multisala Cinedream e oltre a Faenza. Il lancio dell’iniziativa è previsto il 31 ottobre e la sperimentazione si prolungherà fino alla fine di dicembre. Il nuovo servizio di mobilità è stato presentato ieri a Casa Spadoni, che costituisce anche una delle tappe del percorso del collegamento realizzato in collaborazione con Co.Er.Bus e Autotrasporti Fiorentini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘FAtardi’ dal 31 ottobre. Navetta gratuita tra centro e via Granarolo