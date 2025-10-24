Fassone | Momento complicato per il Napoli ma Conte sa come rimetterlo in sesto

Inter News 24 Fassone fiducioso sulla rinascita dei partenopei sotto la guida di Antonio conte: il commento del dirigente sulla sfida di domani contro l’Inter. Il Napoli vive un momento difficile, reduce da due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Dopo il KO contro il Torino in Serie A, è arrivata una pesante sconfitta contro il PSV in Champions League, con un clamoroso 6-2. In questo contesto, Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Inter, ha commentato la situazione attuale del club partenopeo ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il Napoli in difficoltà, ma Fassone è fiducioso per la reazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fassone: «Momento complicato per il Napoli, ma Conte sa come rimetterlo in sesto»

