FarWest indaga sulla mafia cinese a Prato
Un’inchiesta esclusiva sulla mafia cinese a Prato e sui presunti legami con la politica locale apre il nuovo appuntamento con FarWest, il programma di Salvo Sottile, in onda questa sera, venerdì 24 ottobre, alle 21.25 su Rai 3. Anticipazioni del 24 ottobre 2025. Tra pestaggi, incendi e attentati, negli ultimi mesi è in corso un’ escalation di violenza. Il reportage – con testimonianze inedite – si sofferma in particolare sullo scontro tra due boss cinesi per il controllo del mercato della prostituzione. A seguire, un viaggio nel mondo dei cosiddetti ‘ diplomifici ‘, divenuti un vero e proprio business criminale grazie al quale – a fronte di svariate migliaia di euro – è possibile ottenere un diploma di maturità senza muoversi da casa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
