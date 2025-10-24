FarWest indaga sulla mafia cinese a Prato | anticipazioni e servizi di stasera venerdì 24 ottobre 2025

Salvo Sottile torna in prima serata su Rai 3 con un nuovo appuntamento di FarWest: al centro della puntata un’ inchiesta esclusiva sulla mafia cinese a Prato, tra pestaggi, incendi, attentati e presunti legami con la politica locale. Un racconto sul campo che prova a decifrare uno scontro interno tra due boss per il controllo del mercato della prostituzione. Indice. FarWest anticipazioni 24 ottobre 2025 – Mafia cinese a Prato. “Diplomifici”: il business del diploma facile. Cronaca giudiziaria: Garlasco e Scoppetta. Economia: il peso del Superbonus. Dove e quando vedere FarWest. FAQ FarWest anticipazioni 24 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

