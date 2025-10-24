Farwest in onda su Rai3 dall' inchiesta sulla mafia cinese di Prato a Garlasco

Un'inchiesta esclusiva sulla mafia cinese a Prato e sui presunti legami con la politica locale apre il nuovo appuntamento con “Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile in onda venerdì 24 ottobre alle 21.25 su Rai 3. Tra pestaggi, incendi e attentati, negli ultimi mesi è in corso un'escalation di violenza. Il reportage – con testimonianze inedite - si sofferma in particolare sullo scontro tra due boss cinesi per il controllo del mercato della prostituzione. A seguire, un viaggio nel mondo dei cosiddetti “diplomifici”, divenuti un vero e proprio business criminale per cui - a fronte di svariate migliaia di euro - ci si può assicurare un diploma di maturità senza muoversi da casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

