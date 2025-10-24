Farwest in onda su Rai3 dall' inchiesta sulla mafia cinese di Prato a Garlasco

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'inchiesta esclusiva sulla mafia cinese a Prato e sui presunti legami con la politica locale apre il nuovo appuntamento con “Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile in onda venerdì 24 ottobre alle 21.25 su Rai 3. Tra pestaggi, incendi e attentati, negli ultimi mesi è in corso un'escalation di violenza. Il reportage – con testimonianze inedite - si sofferma in particolare sullo scontro tra due boss cinesi per il controllo del mercato della prostituzione.  A seguire, un viaggio nel mondo dei cosiddetti “diplomifici”, divenuti un vero e proprio business criminale per cui - a fronte di svariate migliaia di euro - ci si può assicurare un diploma di maturità senza muoversi da casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

farwest in onda su rai3 dall inchiesta sulla mafia cinese di prato a garlasco

© Iltempo.it - Farwest in onda su Rai3, dall'inchiesta sulla mafia cinese di Prato a Garlasco

Altri contenuti sullo stesso argomento

Farwest in onda su Rai3, dall'inchiesta sulla mafia cinese di Prato a Garlasco - Un’inchiesta esclusiva sulla mafia cinese a Prato e sui presunti legami con la politica locale apre il nuovo appuntamento con “Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile in onda venerdì 24 ottobre ... Come scrive iltempo.it

farwest onda rai3 dallFarwest stasera su Rai 3: mafia cinese a Prato, diplomifici e il peso del Superbonus - Un’inchiesta esclusiva sulla mafia cinese a Prato e sui presunti legami con la politica locale apre il nuovo appuntamento di “Farwest”, il programma di Salvo Sottile in ... msn.com scrive

Farwest in onda su Rai3: dalla "centrale delle truffe" nel Mediterraneo a Via d`Amelio - Per seguire le vicende dell`attualità la prima parte della trasmissione sarà live ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Farwest Onda Rai3 Dall