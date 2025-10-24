Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 24 ottobre. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 24 ottobre 2025. Anticipazioni. Un’inchiesta esclusiva sulla mafia cinese a Prato e sui presunti legami con la politica locale apre il nuovo appuntamento con “Farwest”. Tra pestaggi, incendi e attentati, negli ultimi mesi è in corso un’escalation di violenza. 🔗 Leggi su Tpi.it

