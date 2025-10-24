Fare rete per migliorare l’accoglienza delle persone Lgbtqia+*
Si terrà il 25 e 26 ottobre al Toolbox Bergamo un importante Corso di aggiornamento professionale dedicato agli operatori dei Centri Antidiscriminazione LGBTI+. L’iniziativa promossa dal Centro Antidiscriminazione LGBTI SOS Iride in collaborazione con l ’Arcigay di Bergamo Cives ha l’obiettivo di rafforzare le competenze di chi lavora quotidianamente per promuovere l’inclusione e il rispetto delle persone LGBTQIA+ nel territorio. Durante le due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire attività, servizi e modalità di approccio e sostegno alle persone beneficiarie dei centri, attraverso esperienze concrete di Centri e Case di accoglienza attive su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
