Fantozzi l’antieroe Un mito in mostra a Grand Tour Italia
In un periodo in cui le mostre immersive e multimediali dominano il panorama espositivo, Grand Tour Italia lancia una sfida da Bologna, attraverso una rassegna ’analogica’, fatta di oggetti, documenti e memorabilia vintage. Protagonista della retrospettiva, Ugo Fantozzi, iconico antieroe del cinema italiano, nato dalla fantasia di Paolo Villaggio. ’Fantozzi!!! Una mostra pazzesca’ – curata da Luca Bochicchio e allestita grazie all’imponente collezione privata di Guido Andrea Pautasso – offre uno sguardo unico sulla parabola del ragionere sottomesso e sfortunato, nonché sull’impatto che la sua figura ha avuto nella cultura nazional-popolare italiana e persino nella lingua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
