Famiglie povere arruolate dalla mafia Marano M5S | La cancellazione del Reddito di cittadinanza ha prodotto un sistema folle
“Come fosse reddito di cittadinanza. Ma al posto del sussidio dello Stato ci sono i soldi che la criminalità offre a famiglie in condizioni economiche disperate in cambio di lavoretti come il confezionamento delle dosi di stupefacenti o la custodia di armi. Le parole di oggi sulla stampa del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
