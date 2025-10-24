Famiglia distrutta dal monossido a dare l’allarme il datore di lavoro | Da giorni non davano notizie

Ferrara, 24 ottobre 2025 – La loro morte, silenziosa, causata probabilmente da un killer che non lascia scampo, il monossido di carbonio. E i loro corpi senza vita da giorni in casa, senza che nessuno si fosse accorto di nulla. A dare l’allarme, finalmente, il datore di lavoro di una delle tre vittime, il 51enne Nicolae Balanuta, che da tempo non si faceva più sentire. Con lui, a subire la stessa tragica fine, la moglie Elena 47 anni e la figlia Alina di 28, tutti originari di Ferrara, vicino al Barco. Teatro della tragedia, che ha distrutto una famiglia, via Cesare Battisti, a Paviole di Canaro, nel Rodigino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Famiglia distrutta dal monossido, a dare l’allarme il datore di lavoro: “Da giorni non davano notizie”

Una famiglia distrutta nel rogo della loro casa, nella notte, nel #Milanese: muoiono padre, madre e figlio.

