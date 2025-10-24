Famiglia Balanuta uccisa dal monossido la figlia Alina doveva iniziare il lavoro in Amazon | Era felice perché finalmente poteva aiutare i genitori

Ilgazzettino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CANARO (ROVIGO) - A Paviole, piccola frazione di Canaro, proprio al confine tra il Polesine e il Ferrarese, in via Cesare Battisti il cancello dei Balanuta è ancora chiuso, le galline. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

famiglia balanuta uccisa dal monossido la figlia alina doveva iniziare il lavoro in amazon era felice perch233 finalmente poteva aiutare i genitori

© Ilgazzettino.it - Famiglia Balanuta uccisa dal monossido, la figlia Alina doveva iniziare il lavoro in Amazon: «Era felice perché finalmente poteva aiutare i genitori»

Argomenti simili trattati di recente

famiglia balanuta uccisa monossidoRovigo, morti per monossido: chi erano i membri della famiglia Balanuta - Tragedia silenziosa a Rovigo: il monossido di carbonio porta via padre, madre e figlia. Secondo notizie.it

famiglia balanuta uccisa monossidoFamiglia Balanuta uccisa in casa a Canaro dal monossido di carbonio: genitori e figlia forse morti da giorni - Una famiglia composta da padre, madre e figlia è stata uccisa dal monossido di carbonio nella loro abitazione a Canaro, in provincia di Rovigo. Secondo virgilio.it

famiglia balanuta uccisa monossidoFamiglia Balanuta morta per monossido, la figlia Alina avrebbe iniziato a breve il lavoro ad Amazon: «Era felice, diceva che finalmente poteva aiutare i genitori» - A Paviole, piccola frazione di Canaro, proprio al confine tra il Polesine e il Ferrarese, in via Cesare Battisti il cancello dei Balanuta è ancora chiuso, le ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Balanuta Uccisa Monossido