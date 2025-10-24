Famiglia Balanuta morta per monossido la figlia Alina doveva iniziare il lavoro in Amazon | Era felice perché finalmente poteva aiutare i genitori

CANARO (ROVIGO) - A Paviole, piccola frazione di Canaro, proprio al confine tra il Polesine e il Ferrarese, in via Cesare Battisti il cancello dei Balanuta è ancora chiuso, le galline. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Famiglia Balanuta morta per monossido, la figlia Alina doveva iniziare il lavoro in Amazon: «Era felice perché finalmente poteva aiutare i genitori»

